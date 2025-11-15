Грин уволен с поста главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс"

Грин занимал свой пост с лета 2021 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера станет его ассистент Джеймс Боррего. Клуб располагается на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе две победы в 12 матчах со старта сезона.

"У меня огромное восхищение и уважение к Уилли Грину, и я искренне благодарна за все, что он сделал для нашей организации за последние несколько лет. Это жесткий бизнес, и такие решения даются непросто. Мои ожидания — быть выигрывающей командой, которая борется за чемпионские титулы, и я остаюсь непоколебимой в нашей приверженности построению организации чемпионского уровня для наших игроков, партнеров и, прежде всего, наших болельщиков", - заявила владелец клуба Гейл Бенсон.