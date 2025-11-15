Рейтинг@Mail.ru
Грин уволен с поста главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс"
Баскетбол
 
18:07 15.11.2025 (обновлено: 09:13 16.11.2025)
Грин уволен с поста главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс"
Грин уволен с поста главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс"
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" на своей странице в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Уилли Грина. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, нью-орлеан пеликанс
Баскетбол, Спорт, Нью-Орлеан Пеликанс
Грин уволен с поста главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс"

Уилли Грин отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НБА "Нью-Орлеан"

© ФотоЛоготип "Нью-Орлеан Пеликанс"
Логотип Нью-Орлеан Пеликанс - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото
Логотип "Нью-Орлеан Пеликанс". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" на своей странице в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Уилли Грина.
Грин занимал свой пост с лета 2021 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера станет его ассистент Джеймс Боррего. Клуб располагается на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе две победы в 12 матчах со старта сезона.
"У меня огромное восхищение и уважение к Уилли Грину, и я искренне благодарна за все, что он сделал для нашей организации за последние несколько лет. Это жесткий бизнес, и такие решения даются непросто. Мои ожидания — быть выигрывающей командой, которая борется за чемпионские титулы, и я остаюсь непоколебимой в нашей приверженности построению организации чемпионского уровня для наших игроков, партнеров и, прежде всего, наших болельщиков", - заявила владелец клуба Гейл Бенсон.
"Нью-Орлеан Пеликанс" - первый клуб в карьере Грина, в котором он занимал пост главного тренера. Ранее он также работал ассистентом в "Голден Стэйт Уорриорз" и "Финикс Санз". В бытность игроком он представлял клубы "Филадельфия Севенти Сиксерс", "Нью-Орлеан", "Атланта Хокс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Орландо Мэджик".
БаскетболСпортНью-Орлеан Пеликанс
 
