ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:49 15.11.2025
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
баскетбол
спорт
казань
цска
уникс
енисей
единая лига втб
казань
спорт, казань, цска, уникс, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Казань, ЦСКА, УНИКС, Енисей, Единая Лига ВТБ
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа прервали 8-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ

© Фото : Официальный сайт ПБК ЦСКАЦСКА - УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА - УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Официальный сайт ПБК ЦСКА
ЦСКА - УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс (оба - 23). У ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл (33).
Единая Лига ВТБ
15 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
УНИКС
76 : 75
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС выиграл третий матч лиги подряд и идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять побед при одном поражении. ЦСКА прервал свою серию из восьми побед и располагается на втором месте, на счету команды девять выигранных встреч и два поражения.
ЦСКА в следующем матче 23 ноября примет петербургский "Зенит", а УНИКС 19 ноября дома сыграет против красноярского "Енисея".
В другом матче дня "Енисей" на своем паркете обыграл екатеринбургский "Уралмаш" со счетом 88:86 (15:18, 31:30, 23:19, 19:19).
Баскетбол
 
