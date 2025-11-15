https://ria.ru/20251115/basketbol-2055192734.html
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:49:00+03:00
2025-11-15T16:49:00+03:00
2025-11-15T16:49:00+03:00
баскетбол
спорт
казань
цска
уникс
енисей
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156187/45/1561874587_0:4:750:426_1920x0_80_0_0_5bc47604063ba82407df8b3aafac70a8.jpg
/20251111/basketbolisty-2054337531.html
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156187/45/1561874587_13:0:738:544_1920x0_80_0_0_5ebdbd7593ff6ea34fd2a938fd272cbd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казань, цска, уникс, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Казань, ЦСКА, УНИКС, Енисей, Единая Лига ВТБ
ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты УНИКСа прервали 8-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ