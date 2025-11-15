"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Юте завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). В составе "островитян" шайбы забросили Эмиль Хейнеман (8-я минута), Джонатан Друэн (54) и Мэттью Шефер (63). За "Юту" отличились Джон-Джейсон Петерка (14) и Дилан Гюнтер (19).
Защитник "Айлендерс" Александр Романов отдал голевую передачу, набрав свое первое очко в текущем сезоне и прервав 12-матчевую безрезультативную серию со старта регулярного чемпионата. Также ассист на свой счет записал защитник "Юты" Михаил Сергачев, на его счету стало 14 (3+11) очков в 18 матчах. Форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков и защитник "Юты" Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.
"Айлендерс" (22 очка) продлили победную серию до четырех матчей и занимают четвертую строчку в Столичном дивизионе. "Юта" (21) занимает третье место в Центральном дивизионе.
15 ноября 2025 • начало в 05:00
Закончен в OT
13:02 • Джон-Ясон Петерка
18:35 • Дилан Гюнтер
07:13 • Эмиль Хейнеман
53:44 • Джонатан Друэн
62:06 • Matthew Schaefer