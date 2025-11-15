Рейтинг@Mail.ru
"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:24 15.11.2025 (обновлено: 09:09 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/aylenders-2055127710.html
"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ
"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ
Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T08:24:00+03:00
2025-11-15T09:09:00+03:00
хоккей
спорт
юта
джонатан друэн
михаил сергачев
нью-йорк айлендерс
александр романов
юта маммот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981459945_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ca53434b07950112265265d18861b3b2.png
юта
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981459945_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_2c682ecb3fda08c065eb180d105c4d9b.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юта, джонатан друэн, михаил сергачев, нью-йорк айлендерс, александр романов, юта маммот
Хоккей, Спорт, Юта, Джонатан Друэн, Михаил Сергачев, Нью-Йорк Айлендерс, Александр Романов, Юта Маммот
"Айлендерс" обыграли "Юту", Романов набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ

"Айлендерс" в гостях обыграли "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : nhl.com/islandersХоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс"
Хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : nhl.com/islanders
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Юте завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). В составе "островитян" шайбы забросили Эмиль Хейнеман (8-я минута), Джонатан Друэн (54) и Мэттью Шефер (63). За "Юту" отличились Джон-Джейсон Петерка (14) и Дилан Гюнтер (19).
Защитник "Айлендерс" Александр Романов отдал голевую передачу, набрав свое первое очко в текущем сезоне и прервав 12-матчевую безрезультативную серию со старта регулярного чемпионата. Также ассист на свой счет записал защитник "Юты" Михаил Сергачев, на его счету стало 14 (3+11) очков в 18 матчах. Форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков и защитник "Юты" Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.
"Айлендерс" (22 очка) продлили победную серию до четырех матчей и занимают четвертую строчку в Столичном дивизионе. "Юта" (21) занимает третье место в Центральном дивизионе.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 ноября 2025 • начало в 05:00
Закончен в OT
Юта
2 : 3
Айлендерс
13:02 • Джон-Ясон Петерка
(Лоусон Краус, Джон Марино)
18:35 • Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
07:13 • Эмиль Хейнеман
(Энтони Деанджелло, Александр Романов)
53:44 • Джонатан Друэн
62:06 • Matthew Schaefer
(Мэтью Барзал, Бо Хорват)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортЮтаДжонатан ДруэнМихаил СергачевНью-Йорк АйлендерсАлександр РомановЮта Маммот
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала