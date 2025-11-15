Пером от уголовника: трагедия на свадьбе перевернула жизнь русского гиганта

Он был успешным волейболистом, но страшный инцидент на свадьбе друга полностью изменил его жизнь. О тяжелом пути Алексея Ашапатова — в материале РИА Новости Спорт.

"Я все потерял"

Ашапатов родился в Саратове в октябре 1973 года. В юношеском возрасте он увлекся волейболом. Подавал большие надежды, да и физические данные у парня были впечатляющими — рост превышал отметку в два метра.

В начале 1990-х Ашапатов ушел в армию. Проходил службу в северном городе Ноябрьск, а отслужив, продолжил играть в волейбол там. Был клуб "Ямал", затем переезд в Нижневартовск, после — Сургут. Карьера развивалась стабильно. К 2002 году Ашапатов на достойном уровне выступал за "ЗСК-Газпром" — команду российской Суперлиги, которая сейчас носит название "Газпром-Югра".

« "Но в сборную страны меня не привлекали, — рассказывал Ашапатов. — Думаю, что олимпийским чемпионом стать у меня вряд ли бы получилось. В 29 лет, будучи действующим спортсменом с большими перспективами, с желанием, с амбициями — я все потерял".

Несчастный случай произошел на свадьбе одного из приятелей Алексея. Во время торжества один из гостей выпил лишнего и затеял потасовку. Ашапатов предпринял попытку успокоить зачинщика, но тот выхватил нож и ударил спортсмена в ногу. Нападавший ранее отбывал наказание в колонии.

Выиграл соревнования через месяц после ампутации

Ранение пришлось прямо в бедренную артерию. Ашапатов терял кровь, а "скорая" все не ехала… Пострадавший вспоминал, что счет тогда шел на минуты, а врачи затянули с выездом на вызов — в больнице "отмечался" День медика.

« "Пока бригада добиралась до нас, я потерял очень много крови. Уже потом, придя в себя после операции, узнал, что около 200 человек сдали для меня кровь: среди спонсоров нашей волейбольной команды был один завод. Его работники и стали донорами, хотя я с большинством из них не был даже знаком. Если бы не они, меня бы уже не было на свете", — вспоминал Ашапатов.

И все же операция не обошлась без осложнений. У Алексея началась гангрена, и врачи приняли шокирующее для него решение об ампутации ноги. Однако, по словам Ашапатова, еще в больнице он быстро собрался с духом и начал думать о полноценной жизни даже в новых условиях. После выписки врачи прописали Алексею год постельного режима — стоит ли говорить, что эту рекомендацию он не соблюдал?

Через месяц после выхода из больницы Ашапатов принял участие в соревнованиях по армрестлингу, а через два — отправился на спартакиаду для инвалидов.

Не забыл Ашапатов и про волейбол — пошел играть в его "сидячий" вариант. Очень быстро он попал в сборную, но команде не удалось отобраться на Паралимпийские игры в Афинах. Туда Алексей отправился в качестве зрителя. Сразу понял, что хочет однажды завоевать золото Игр.

« "Мне было интересно после командного вида спорта в индивидуальный, посмотреть, как я смогу психологически настроиться и выступить. В команде всегда больше эмоций, а тут ты сам, наедине с собой. Сможешь себя преодолеть, настроишься — выиграешь, а не сможешь — надо значит работать со своими психологическими установками", — рассуждал Ашапатов.

Стал лучшим в новом спорте

На Паралимпиаде в Афинах Алексей решил попробовать себя в легкой атлетике. Крепкого и физически развитого спортсмена привлекли две дисциплины — толкание ядра и метание диска. В выборе Ашапатов не ошибся — уже через год ему удалось выиграть чемпионат Европы в обеих дисциплинах.

После такого успеха атлет стал целенаправленно готовиться к выступлению на Паралимпийских играх в Пекине. Результаты в обеих дисциплинах стабильно росли, и к соревнованиям он подошел на пике формы и в статусе фаворита. Ашапатову даже доверили нести флаг России на церемонии открытия.

Позже Алексей признался, что этот жест со стороны команды повлиял на его выступления. Ашапатов выиграл две золотых медали, причем и в ядре, и в диске он установил мировые рекорды. Ашапатов стал одним из немногих параатлетов, который удостоился президентской стипендии.

« "Конечно, наши зарплаты несравнимы с теми, что получают здоровые спортсмены, — говорил тогда он. — Только недавно нас приравняли по премиальным. А раньше мы получали в десять раз меньше. Но теперь у людей, которые по каким-то причинам стали инвалидами, появился стимул обрести достойное и нормально оплачиваемое занятие в жизни".

Через четыре года в Лондоне Ашапатов повторил успех Пекина, снова забрав две золотых медали с двумя мировыми рекордами. По его словам, вторая Паралимпиада далась тяжелее — соперники настраивались на него, как на лидера мирового рейтинга, и давление было на другом уровне.

Ашапатов планировал выступить и на Играх в Рио, но к тому времени из программы Паралимпиады убрали класс, в котором выступал россиянин. Тем не менее, он продолжил выступать на высоком уровне. В 2013 Алексей выиграл в обеих дисциплинах на чемпионате мира, после — брал золото чемпионата Европы. На ЧЕ 2014 он впервые выиграл золото в метании копья.

Ашапатов не забывает про "родной" вид спорта — волейбол. "Спорт помогает отвлечься от беды, почувствовать, что ты абсолютно нормальный человек, такой же, как все. Вот я создал в Сургуте свою команду по волейболу сидя, набрал таких же ребят с ограниченными возможностями. Я наблюдаю за ними и вижу, как преображается человек: сначала он не верит, что у него что-то получится, потом видит — кругом такие же, как он. И они могут играть, могут выигрывать. И он постепенно тоже начинает учиться жить, а не существовать в этом мире"

В Сургуте действует фонд имени Ашапатова, который был создан для постройки специализированного центра спортивной подготовки и реабилитации. В планах — легкоатлетический манеж для параатлетов и еще больше помощи людям с инвалидностью.