Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр - РИА Новости, 15.11.2025
16:04 15.11.2025
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр - РИА Новости, 15.11.2025
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр
Ангола намерена открыть в Москве культурно-образовательный центр "Дом Анголы", заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 15.11.2025
россия, ангола, москва, аугушту да силва кунья
Россия, Ангола, Москва, Аугушту да Силва Кунья
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр

Посол Да Силва Кунья: в Москве откроется культурный центр "Дом Анголы"

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Ангола намерена открыть в Москве культурно-образовательный центр "Дом Анголы", заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
“В России, в Москве, будет открыт "Дом Анголы". Там будут проводить мероприятия, связанные с продвижением ангольской культуры, а также возможно проведение учебных занятий, выставок. Возможно, будет даже представляться гастрономия”, — сказал дипломат.
Он добавил, что открытие российского "Русского дома" в Луанде также находится на финальной стадии.
Россия активно развивает сеть "Русских домов" в Африке, усиливая культурное присутствие на континенте. Ангола, в свою очередь, расширяет культурные связи с РФ.
Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол
РоссияАнголаМоскваАугушту да Силва Кунья
 
 
