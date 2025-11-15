https://ria.ru/20251115/angola-2055185598.html
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр - РИА Новости, 15.11.2025
Ангола планирует открыть в Москве культурно-образовательный центр
Ангола намерена открыть в Москве культурно-образовательный центр "Дом Анголы", заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 15.11.2025
Посол Да Силва Кунья: в Москве откроется культурный центр "Дом Анголы"