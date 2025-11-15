Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США допустили, что Трамп конфискует половину активов России
00:45 15.11.2025 (обновлено: 09:20 15.11.2025)
В конгрессе США допустили, что Трамп конфискует половину активов России
Президент США Дональд Трамп в ближайшие два года может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России, находящихся под контролем... РИА Новости, 15.11.2025
В конгрессе США допустили, что Трамп конфискует половину активов России

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие два года может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России, находящихся под контролем Штатов, допустили в бюджетном управлении конгресса.
Оценка ведомства проводилась исходя из общего объема находящихся под контролем США российских активов объемом в пять миллиардов долларов. Конфискация может произойти в случае принятия конгрессом законопроекта REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025, который уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Киева.
«

"Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это (Конфискует российские активы. — Прим. ред.). Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов", — говорится в заявлении.

В конгрессе отмечают, что пока нет определенности, пойдет ли Трамп на данный шаг. В том случае, если он решится на это, около 300 миллионов долларов из указанной суммы инвестируют на короткий срок в ценные бумаги Минфина США до того, как их потратят на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.
Вырученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов. Управление также предполагает, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы на 10 миллионов долларов с 2026 по 2035 год.
Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова считала оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Заголовок открываемого материала