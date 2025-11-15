Рейтинг@Mail.ru
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/aksakov-2055151174.html
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам - РИА Новости, 15.11.2025
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не видит необходимости в принятии закона, обеспечивающего равный доступ к цифровым платформам для... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:38:00+03:00
2025-11-15T11:38:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20251114/vino-2054884978.html
https://ria.ru/20251112/pravitelstvo-2054480753.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам

Аксаков: необходимости в законе о равном доступе к маркетплейсам нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не видит необходимости в принятии закона, обеспечивающего равный доступ к цифровым платформам для всех их партнеров и пользователей для регулирования скидок при оплате товаров – нет проблемы в том, что у людей есть возможность совершать покупки выгоднее, оплачивая их картами маркетплейсов.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Вчера, 01:34
"Вероятности такой нет. Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, какова вероятность, что до конца года в Госдуму будет внесен законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей, в том числе о закреплении принципа единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.
"Этот вопрос на этапе дискуссии, потому что, могу сказать, что для нас важно, чтобы люди выигрывали от решений, которые мы будем принимать. Если из-за этого решения услуги станут дороже нашим гражданам, то, естественно, мы ничего делать не будем", - отметил депутат.
По его мнению, если у людей есть возможность покупать товары дешевле, оплачивая их картами маркетплейсов, то проблемы нет, все честно, поскольку у банков свои есть программы лояльности при покупках. "И, соответственно, человек может сам выбирать, какая программа ему ближе для того, чтобы оплатить товары и услуги тем платежным инструментом, который у него есть на руках", - отметил глава комитета.
Аксаков считает, что банки и маркетплейсы должны предлагать людям разные программы лояльности, а не манипулировать ценой товара.
"Я не думаю о банках и маркетплейсах, я думаю о людях, которые получают соответствующую услугу… У человека, который приобретает товары, используя маркетплейсы, не должна создаться ситуация, когда он больше платит за этот товар", - заключил он.
В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка, и назвала такую конкуренцию "не совсем справедливой".
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новом законе, защищающем пользователей маркетплейсов
12 ноября, 14:31
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала