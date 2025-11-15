Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
10:39 15.11.2025
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
москва
евгений тишковец
домодедово (аэропорт)
москва
москва, евгений тишковец, домодедово (аэропорт)
Москва, Евгений Тишковец, Домодедово (аэропорт)
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры проходят досмотр в аэропорту Домодедово
Пассажиры проходят досмотр в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского региона функционируют в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице, заявили РИА Новости представители аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
Первый снег лег на землю в Москве в субботу, в столице за сутки выпало до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию", - рассказал РИА Новости представитель аэропорта "Домодедово".
В "Жуковском" также подготовились к снегопаду, он не оказал влияния на работу авиагавани.
"Наземные службы аэропорта "Жуковский" в полной мере подготовлены к работе в зимнем периоде. Текущие погодные условия не оказывают влияния на обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в "Жуковском".
МоскваЕвгений ТишковецДомодедово (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
