Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского региона функционируют в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице, заявили РИА Новости представители аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

Первый снег лег на землю в Москве в субботу, в столице за сутки выпало до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию", - рассказал РИА Новости представитель аэропорта " Домодедово ".

В "Жуковском" также подготовились к снегопаду, он не оказал влияния на работу авиагавани.