https://ria.ru/20251115/aeroporty-2055144629.html
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 15.11.2025
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Московского региона функционируют в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице, заявили РИА Новости представители аэропортов "Домодедово" и... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:39:00+03:00
2025-11-15T10:39:00+03:00
2025-11-15T10:39:00+03:00
москва
евгений тишковец
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900711392_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f42e465c8b1a3589c144d5ffad56725a.jpg
https://ria.ru/20251114/sneg-2055099538.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900711392_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_239639e3b87f21c96751d9d4c61ecc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, домодедово (аэропорт)
Москва, Евгений Тишковец, Домодедово (аэропорт)
Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на снегопад
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского региона функционируют в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице, заявили РИА Новости представители аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
Первый снег лег на землю в Москве
в субботу, в столице за сутки выпало до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию", - рассказал РИА Новости представитель аэропорта "Домодедово
".
В "Жуковском" также подготовились к снегопаду, он не оказал влияния на работу авиагавани.
"Наземные службы аэропорта "Жуковский" в полной мере подготовлены к работе в зимнем периоде. Текущие погодные условия не оказывают влияния на обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в "Жуковском".