GRASS и РВБ запустили проект по возвращению зубров в дикую природу - РИА Новости, 14.11.2025
18:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/zubry-2055047341.html
GRASS и РВБ запустили проект по возвращению зубров в дикую природу
природа
общество
wildberries
проект
2025
природа, общество, wildberries, проект
природа, Общество, Wildberries, Проект
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Производитель бытовой и автохимии, оборудования и косметики предприятие GRASS и РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустили совместный проект, направленный на сохранение и восстановление популяции зубров в России, сообщает пресс-служба GRASS.
Первым шагом проекта стала организация перевозки 10 молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника в национальный парк "Смоленское Поозерье" — соответствующее решение специалисты заповедника приняли в рамках реализации программы по переселению млекопитающих в дикую природу. РВБ благодаря своим возможностям в области логистики обеспечила транспортировку животных. В свою очередь компания GRASS предоставила боксы для перевозки, а также обеспечила Приокско-Террасный заповедник годовым запасом корма. Кроме этого, представители компаний лично приняли участие в мероприятии.
Совместные действия позволили осуществить главную цель — вернуть редких животных в их естественную среду обитания.
"Для нас большая честь участвовать в проекте, который возвращает России ее природное достояние. Логистика — одна из наших ключевых компетенций, и мы рады, что можем использовать ее не только в бизнесе, но и в таких важных экологических миссиях", — отметила заместитель генерального директора РВБ по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова, ее слова приводятся в официальном телеграм-канале компании.
Основатель компании GRASS Михаил Грачев отметил, что чистота в доме и чистота в природе неразделимы для них. Поддерживая зубров, они вкладываются в "здоровье" планеты.
"Уже три года мы реализуем проект по сохранению редких видов животных, и за это время были перевезены и выпущены в дикую природу 27 особей зубра, которые стали частью вольной популяции в России. Мы надеемся, что наш совместный проект с Wildberries & Russ позволит миллионам клиентов присоединиться к этому благородному делу", — приводит пресс-служба слова Грачева.
Заместитель директора по содержанию и разведению зубров ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник" Андрей Стефутин считает, что история зубра — это наглядный урок того, как легко человек может разрушить хрупкий природный баланс, и одновременно — вдохновляющий пример того, как его можно восстановить общими усилиями.
"Каждое переселение зубров в новые места обитания, такое как в национальный парк "Смоленское Поозерье", — это шаг к созданию устойчивой популяции зубров в России, которая сможет самостоятельно существовать в природе", — приводит пресс-служба слова Стефутина.
 
