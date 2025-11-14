GRASS и РВБ запустили проект по возвращению зубров в дикую природу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Производитель бытовой и автохимии, оборудования и косметики предприятие GRASS и РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустили совместный проект, направленный на сохранение и восстановление популяции зубров в России, сообщает пресс-служба GRASS.

Первым шагом проекта стала организация перевозки 10 молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника в национальный парк "Смоленское Поозерье" — соответствующее решение специалисты заповедника приняли в рамках реализации программы по переселению млекопитающих в дикую природу. РВБ благодаря своим возможностям в области логистики обеспечила транспортировку животных. В свою очередь компания GRASS предоставила боксы для перевозки, а также обеспечила Приокско-Террасный заповедник годовым запасом корма. Кроме этого, представители компаний лично приняли участие в мероприятии.

Совместные действия позволили осуществить главную цель — вернуть редких животных в их естественную среду обитания.

"Для нас большая честь участвовать в проекте, который возвращает России ее природное достояние. Логистика — одна из наших ключевых компетенций, и мы рады, что можем использовать ее не только в бизнесе, но и в таких важных экологических миссиях", — отметила заместитель генерального директора РВБ по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова, ее слова приводятся в официальном телеграм-канале компании.

Основатель компании GRASS Михаил Грачев отметил, что чистота в доме и чистота в природе неразделимы для них. Поддерживая зубров, они вкладываются в "здоровье" планеты.

"Уже три года мы реализуем проект по сохранению редких видов животных, и за это время были перевезены и выпущены в дикую природу 27 особей зубра, которые стали частью вольной популяции в России. Мы надеемся, что наш совместный проект с Wildberries & Russ позволит миллионам клиентов присоединиться к этому благородному делу", — приводит пресс-служба слова Грачева.

Заместитель директора по содержанию и разведению зубров ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник" Андрей Стефутин считает, что история зубра — это наглядный урок того, как легко человек может разрушить хрупкий природный баланс, и одновременно — вдохновляющий пример того, как его можно восстановить общими усилиями.