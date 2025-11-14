Журова высказалась о возвращении продажи пива на стадионах

"В этом вопросе есть два момента: и экономическая политика, и позиция министерства здравоохранения. Ведь первоначально причиной запрета стало то, что наша нация потребляет излишнее количество алкоголя, так как увидели причинно-следственную связь в рекламе пива и продаже пива на спортивных объектах. И тогда решили на какое-то время ввести запрет для того, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему. И говорилось, что вернемся к этой теме, если увидим, что такой угрозы для здоровья людей больше нет. Поэтому перед рассмотрением инициативы должны быть приведены данные, что угрозы нет", - сказала Журова.

"С экономической точки зрения продажа пива на стадионах, конечно, принесет возможность зарабатывать и спортивным объектам, и футбольным клубам. Было обещано, что эти средства пойдут и на развитие детских секций, и школ при этих клубах. Намерения вроде бы благие, но надо увидеть, действительно ли нет такой угрозы для общества. Когда принимали этот запрет, то статистика, которую мы видели, была очень плохая. И если сейчас будут приведены данные, что больше нам ничего не угрожает, то это другой вопрос. Я пока такой информацией не обладаю и хочу услышать аргументы. И если они будут взвешенными, то выступлю за. Но пока я их не слышала. Со стороны бизнеса мне все понятно, а с точки зрения того, как это может отразиться на здоровье нации, у меня объективной информации нет. И когда она появится, я сформирую свое мнение", - добавила собеседница агентства.