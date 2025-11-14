Рейтинг@Mail.ru
Журова высказалась о возвращении продажи пива на стадионах
Футбол
 
12:47 14.11.2025
Журова высказалась о возвращении продажи пива на стадионах
Журова высказалась о возвращении продажи пива на стадионах
Перед рассмотрением инициативы о возвращении продажи пива на стадионы следует детально изучить объективную информацию всех сторон, чтобы понять, как возможный... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025
спорт, светлана журова
Футбол, Спорт, Светлана Журова
Журова высказалась о возвращении продажи пива на стадионах

Журова: до принятия закона о продаже пива на аренах надо все изучить

Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Перед рассмотрением инициативы о возвращении продажи пива на стадионы следует детально изучить объективную информацию всех сторон, чтобы понять, как возможный экономический эффект может сказаться на ситуации со здоровьем нации, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
Стакан пива в руке болельщика - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах
14 ноября, 11:23
"В этом вопросе есть два момента: и экономическая политика, и позиция министерства здравоохранения. Ведь первоначально причиной запрета стало то, что наша нация потребляет излишнее количество алкоголя, так как увидели причинно-следственную связь в рекламе пива и продаже пива на спортивных объектах. И тогда решили на какое-то время ввести запрет для того, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему. И говорилось, что вернемся к этой теме, если увидим, что такой угрозы для здоровья людей больше нет. Поэтому перед рассмотрением инициативы должны быть приведены данные, что угрозы нет", - сказала Журова.
"С экономической точки зрения продажа пива на стадионах, конечно, принесет возможность зарабатывать и спортивным объектам, и футбольным клубам. Было обещано, что эти средства пойдут и на развитие детских секций, и школ при этих клубах. Намерения вроде бы благие, но надо увидеть, действительно ли нет такой угрозы для общества. Когда принимали этот запрет, то статистика, которую мы видели, была очень плохая. И если сейчас будут приведены данные, что больше нам ничего не угрожает, то это другой вопрос. Я пока такой информацией не обладаю и хочу услышать аргументы. И если они будут взвешенными, то выступлю за. Но пока я их не слышала. Со стороны бизнеса мне все понятно, а с точки зрения того, как это может отразиться на здоровье нации, у меня объективной информации нет. И когда она появится, я сформирую свое мнение", - добавила собеседница агентства.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Карпин заявил, что разрешает футболистам пить пиво и водку
13 ноября, 19:46
 
ФутболСпортСветлана Журова
 
Матч-центр
 
