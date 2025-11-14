Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский центровой петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Алекс Пойтресс перенес операцию на правом коленном суставе, сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
Операция прошла успешно.
"Далее игрок начнет реабилитацию в США, после чего вернется в Санкт-Петербург, чтобы продолжить восстановление под контролем медицинского и тренерского штабов "Зенита", а также быть вместе с командой на решающем этапе сезона", - говорится в клубном заявлении.
Пойтресс получил травму 29 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против пермской "Пармы". По результатам медицинского обследования у 32-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне.
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Пойтресс провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени. Он занимает шестое место по количеству проведенных игр за "Зенит" (181 матч) и является абсолютным лидером среди легионеров по этому показателю.
