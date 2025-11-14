Рейтинг@Mail.ru
Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию
13:01 14.11.2025
Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию
Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию
Американский центровой петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Алекс Пойтресс перенес операцию на правом коленном суставе
Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский центровой петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Алекс Пойтресс перенес операцию на правом коленном суставе, сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
Операция прошла успешно.
"Далее игрок начнет реабилитацию в США, после чего вернется в Санкт-Петербург, чтобы продолжить восстановление под контролем медицинского и тренерского штабов "Зенита", а также быть вместе с командой на решающем этапе сезона", - говорится в клубном заявлении.
Пойтресс получил травму 29 октября в домашнем матче регулярного чемпионата против пермской "Пармы". По результатам медицинского обследования у 32-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне.
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Пойтресс провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени. Он занимает шестое место по количеству проведенных игр за "Зенит" (181 матч) и является абсолютным лидером среди легионеров по этому показателю.
