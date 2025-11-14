Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился из-за запланированной поездки Владимира Зеленского в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала на Украине.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.