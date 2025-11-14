Рейтинг@Mail.ru
15:38 14.11.2025 (обновлено: 23:56 14.11.2025)
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
2025-11-14T15:38:00+03:00
2025-11-14T23:56:00+03:00
в мире, украина, франция, париж, флориан филиппо, владимир зеленский, эммануэль макрон, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, патриот
В мире, Украина, Франция, Париж, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Патриот
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского

Филиппо раскритиковал визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился из-за запланированной поездки Владимира Зеленского в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала на Украине.
"Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! <…> Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!" — написал Филиппо в соцсети Х.
Французский политик призвал прекратить финансировать Киев и "позорную коррупцию на Украине".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
