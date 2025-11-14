Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 14.11.2025 (обновлено: 03:47 14.11.2025)
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского
Убийство Владимира Зеленского вполне реально, но не повлечет за собой стратегических изменений в руководстве Украины, заявил экс-офицер ВС США Билл Бапперт в... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы сша
дэниел дэвис
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы сша, дэниел дэвис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Дэниел Дэвис
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского

Экс-офицер ВС США Бапперт: убийство Зеленского повлечет ужесточение режима

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Убийство Владимира Зеленского вполне реально, но не повлечет за собой стратегических изменений в руководстве Украины, заявил экс-офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Может ли Зеленский быть убит завтра утром? <…> Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
12 ноября, 01:58
По его мнению, поддержка западными правительствами главы киевского режима ограничивает их возможность внешнеполитического маневра, а ценность и эффективность руководства президента Украины вызывает большие вопросы.
«
"Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Депутат Рады призвал украинцев избавиться от Зеленского
25 сентября, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАДэниел Дэвис
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
