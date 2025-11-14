МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Убийство Владимира Зеленского вполне реально, но не повлечет за собой стратегических изменений в руководстве Украины, заявил экс-офицер ВС США Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Может ли Зеленский быть убит завтра утром? <…> Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей", — сказал военный.
По его мнению, поддержка западными правительствами главы киевского режима ограничивает их возможность внешнеполитического маневра, а ценность и эффективность руководства президента Украины вызывает большие вопросы.
«
"Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись. Но, я также смотрю на это с точки зрения не изоляционизма, а именно невмешательства, потому что я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж, когда в этом нет необходимости", — добавил Бапперт.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Депутат Рады призвал украинцев избавиться от Зеленского
25 сентября, 03:06