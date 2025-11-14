https://ria.ru/20251114/zelenskij-2054989641.html
Зеленский поручил отчитываться перед партнерами ЕС об аудите в госкомпаниях
Зеленский поручил отчитываться перед партнерами ЕС об аудите в госкомпаниях - РИА Новости, 14.11.2025
Зеленский поручил отчитываться перед партнерами ЕС об аудите в госкомпаниях
Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с премьером Юлией Свириденко и поручил ей отчитываться перед западными партнерами об аудите в государственных... РИА Новости, 14.11.2025
украина
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с премьером Юлией Свириденко и поручил ей отчитываться перед западными партнерами об аудите в государственных компаниях, инициированном на фоне крупного коррупционного скандала, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
"Поручил оперативно информировать ключевых партнеров Украины
относительно результатов проверок и соответствующих решений", - написал Зеленский
в своем Telegram-канале.
По его словам, на совещании также обсуждались кадровые решения в правительстве, кандидатуры министров энергетики и юстиции, по словам Зеленского, уже якобы представлены, однако он не уточнил, о ком именно идет речь.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.