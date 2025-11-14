Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
10:12 14.11.2025 (обновлено: 12:56 14.11.2025)
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского
Вашингтон сдал Владимира Зеленского, для нынешней администрации США он совсем не свой, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.11.2025
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского

Медведев: Вашингтон сдал Зеленского, для нынешней администрации США он не свой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вашингтон сдал Владимира Зеленского, для нынешней администрации США он совсем не свой, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский попал в цугцванг и каждый день приносит ему "ухудшение позиции на игровой доске".
"Кто же сдал генитального музыканта из "Квартала 95"? Евросоюз, НАТО? Нет, не то. Обиженный на неблагодарную тлю дядя Коломойский? Возможно, но лишь отчасти. Тогда кто? Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром. Да, эта наркотическая мразь — урод и son of a bitch, но совсем не свой. Гадил, сучонок, ведь где мог и вовсю агитировал за проигравшего маразматика", — написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вчера, 09:58
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевНАТО
 
 
