Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии подала кассационную жалобу в суд - РИА Новости, 14.11.2025
17:09 14.11.2025 (обновлено: 17:58 14.11.2025)
Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии подала кассационную жалобу в суд
Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии подала кассационную жалобу в суд
в мире
эстония
таллин
россия
елена черышева
светлана бурцева
sputnik эстония
евросоюз
эстония
таллин
россия
в мире, эстония, таллин, россия, елена черышева, светлана бурцева, sputnik эстония, евросоюз, европарламент
В мире, Эстония, Таллин, Россия, Елена Черышева, Светлана Бурцева, Sputnik Эстония, Евросоюз, Европарламент
© Sputnik / Вадим Анцупов | Перейти в медиабанкСтудия радио Sputnik в Таллине
Студия радио Sputnik в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Вадим Анцупов
Перейти в медиабанк
Студия радио Sputnik в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии Мати-Дмитрия Терестала, обвинённого в якобы имевшем место "нарушении международных санкций", подала кассационную жалобу в государственный суд после того, как окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в его отношении, сообщает телерадиокомпания ERR.
В октябре ERR со ссылкой на пресс-службу суда сообщала, что окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в отношении Терестала.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Sputnik запустил радиовещание в Буркина-Фасо
1 ноября, 16:16
"Защитник одного из создателей портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу в государственный суд. Терестал оспаривает решение Таллинского окружного суда, который ранее оставил без изменений приговор Харьюского уездного суда по делу о нарушении международных санкций", - говорится в сообщении.
Как отмечает ERR, жалоба была подана на этой неделе.
В прокуратуре Эстонии ранее утверждали, что после закрытия Sputnik Eesti в декабре 2019 года Терестал с супругой Еленой Черышевой создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.
Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем провела несколько месяцев под домашним арестом. В настоящее время она, будучи в международном розыске, находится в России. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Помимо Эстонии санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik идут и в Латвии - возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
СМИ: глава ЕП может расширить ограничения доступа к сайтам RT и Sputnik
29 октября, 20:06
 
Заголовок открываемого материала