Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии подала кассационную жалобу в суд

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Защита сотрудника Sputnik Meedia в Эстонии Мати-Дмитрия Терестала, обвинённого в якобы имевшем место "нарушении международных санкций", подала кассационную жалобу в государственный суд после того, как окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в его отношении, сообщает телерадиокомпания ERR.

В октябре ERR со ссылкой на пресс-службу суда сообщала, что окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в отношении Терестала.

"Защитник одного из создателей портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу в государственный суд. Терестал оспаривает решение Таллинского окружного суда, который ранее оставил без изменений приговор Харьюского уездного суда по делу о нарушении международных санкций", - говорится в сообщении.

Как отмечает ERR, жалоба была подана на этой неделе.

В прокуратуре Эстонии ранее утверждали, что после закрытия Sputnik Eesti в декабре 2019 года Терестал с супругой Еленой Черышевой создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.

Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем провела несколько месяцев под домашним арестом. В настоящее время она, будучи в международном розыске, находится в России. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.