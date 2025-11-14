Защита рэпера Obe 1 Kanobe обжалует приговор

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Защита обжалует 8-летний приговор рэперу Никите Вартикову (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Анюшин.

"Будем обжаловать, конечно", - рассказал собеседник агентства.

Сегодня Видновский городской суд Московской области приговорил Вартикова к 8 годам колонии строгого режима.

Ранее обвинение в прениях сторон попросило назначить ему 11 лет лишения свободы. Сам Вартиков в последнем слове заявил, что раскаивается, попросил строгого его не наказывать. До этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.

Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 7 горшков с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.

Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.