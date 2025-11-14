https://ria.ru/20251114/zaschita-2054954117.html
Защита рэпера Obe 1 Kanobe обжалует приговор
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Защита обжалует 8-летний приговор рэперу Никите Вартикову (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Анюшин.
"Будем обжаловать, конечно", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Видновский городской суд Московской области
приговорил Вартикова к 8 годам колонии строгого режима.
Ранее обвинение в прениях сторон попросило назначить ему 11 лет лишения свободы. Сам Вартиков в последнем слове заявил, что раскаивается, попросил строгого его не наказывать. До этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.
Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина
в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 7 горшков с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, но срок за покушение на преступление не может превышать трех четвертей от максимального - то есть до 15 лет в случае с Obe 1 Kanobe.