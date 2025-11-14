Рейтинг@Mail.ru
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда" - РИА Новости, 14.11.2025
04:41 14.11.2025
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда" - РИА Новости, 14.11.2025
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"
Семью дальневосточных котов зафиксировала фотоловушка "Земли леопардов", сообщает дирекция национального парка. РИА Новости, 14.11.2025
общество
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"

В Приморье зафиксировали поздний выводок дальневосточного лесного кота

Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку Земли леопарда - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Пресс-службой нацпарка "Земля леопарда"
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Семью дальневосточных котов зафиксировала фотоловушка "Земли леопардов", сообщает дирекция национального парка.
"Редкие снимки позднего осеннего выводка дальневосточного лесного кота получили ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. На кадрах маленькое кошачье семейство ненадолго останавливается возле водопоя, отдыхает и изучает обстановку перед тем, как продолжить свой путь", - говорится в сообщении.
Эти котята, появившиеся осенью, являются поздним выводком. Они рождаются, если самка сохраняет способность к размножению в течение летнего периода. Детеныши остаются с матерью до четырех-пяти месяцев, а затем начинают самостоятельную жизнь.
Уникальность этих кадров также в том, что на них котята сняты днем, что является большой редкостью, поскольку эти кошки ведут в основном ночной образ жизни. Однако даже ночью запечатлеть лесного кота остаётся сложной задачей. Эти животные невероятно скрытны и осторожны в любое время суток.
Фиксация выводка дальневосточного лесного кота остается редким событием: в среднем фотоловушки регистрируют такие сцены всего несколько раз в год, что делает каждую запись ценной для науки.
"Когда я проверил фотоловушку, на ней оказалось снято множество кадров, но самыми интересными оказались дневные снимки. Всего за последние 10 дней было отмечено 3 кошачьих прохода, но на этой серии снимков были запечатлены сразу два котенка с матерью", – отметил сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Илья Плотников.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
