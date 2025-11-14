Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Семью дальневосточных котов зафиксировала фотоловушка "Земли леопардов", сообщает дирекция национального парка.

"Редкие снимки позднего осеннего выводка дальневосточного лесного кота получили ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае . На кадрах маленькое кошачье семейство ненадолго останавливается возле водопоя, отдыхает и изучает обстановку перед тем, как продолжить свой путь", - говорится в сообщении.

Эти котята, появившиеся осенью, являются поздним выводком. Они рождаются, если самка сохраняет способность к размножению в течение летнего периода. Детеныши остаются с матерью до четырех-пяти месяцев, а затем начинают самостоятельную жизнь.

Уникальность этих кадров также в том, что на них котята сняты днем, что является большой редкостью, поскольку эти кошки ведут в основном ночной образ жизни. Однако даже ночью запечатлеть лесного кота остаётся сложной задачей. Эти животные невероятно скрытны и осторожны в любое время суток.

Фиксация выводка дальневосточного лесного кота остается редким событием: в среднем фотоловушки регистрируют такие сцены всего несколько раз в год, что делает каждую запись ценной для науки.

"Когда я проверил фотоловушку, на ней оказалось снято множество кадров, но самыми интересными оказались дневные снимки. Всего за последние 10 дней было отмечено 3 кошачьих прохода, но на этой серии снимков были запечатлены сразу два котенка с матерью", – отметил сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда " Илья Плотников.