Медведев: бывшие колониальные страны считают весь мир своим "задним двором"
19:00 14.11.2025 (обновлено: 22:59 14.11.2025)
Медведев: бывшие колониальные страны считают весь мир своим "задним двором"
Медведев: бывшие колониальные страны считают весь мир своим "задним двором"
россия, венесуэла, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Венесуэла, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Бывшие колониальные страны все еще считают весь мир своим "задним двором", продолжая оказывать военное давление, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу принял участие в заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!", которое прошло на федеральной территории "Сириус".
"Вообще в целом, бывшие колониальные державы продолжают проводить ту же самую линию,... полагая, что весь мир является, как принято говорить, их "задним двором", используют силу, пытаются оказывать военное давление, как это происходит сейчас с Венесуэлой. Все это совершенно возмутительные вещи, о которых мы должны открыто говорить", - подчеркнул он, обращаясь к участникам заседания.
Россия Венесуэла Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
