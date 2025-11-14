Рейтинг@Mail.ru
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев - РИА Новости, 14.11.2025
13:39 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/zapad-2054981551.html
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев
Запад занимается ангажированием и мониторингом электоральных кампаний Глобального Юга за счет НКО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев

Медведев: Запад занимается ангажированием выборов Глобального Юга за счет НКО

СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Запад занимается ангажированием и мониторингом электоральных кампаний Глобального Юга за счет НКО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вмешательство в избирательные процессы стран Глобального Юга и Востока происходит на основе международных избирательных стандартов, система которых сформирована Вашингтоном и его союзниками. Они дирижируют целой сетью контролируемых ими организаций, профильных некоммерческих организаций, а по сути занимаются политически ангажированным мониторингом", - сказал Медведев на втором заседании Постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
Заголовок открываемого материала