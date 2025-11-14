https://ria.ru/20251114/zapad-2054981551.html
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев - РИА Новости, 14.11.2025
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев
Запад занимается ангажированием и мониторингом электоральных кампаний Глобального Юга за счет НКО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:39:00+03:00
2025-11-14T13:39:00+03:00
2025-11-14T13:39:00+03:00
в мире
россия
восток
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskij-2054931578.html
россия
восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, восток, вашингтон (штат), дмитрий медведев
В мире, Россия, Восток, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев
Медведев: Запад занимается ангажированием выборов Глобального Юга за счет НКО