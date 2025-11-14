https://ria.ru/20251114/zapad-2054980065.html
Запад продемонстрировал свой подход к колониализму, заявил Медведев
Запад продемонстрировал свой подход к колониализму, заявил Медведев
Запад продемонстрировал свой подход к колониализму, не поддержав документ об установлении 14 декабря международным днем борьбы с ним, заявил председатель партии РИА Новости, 14.11.2025
Запад продемонстрировал свой подход к колониализму, заявил Медведев
Медведев: отказ от идеи Дня борьбы с колониализмом характеризует подход Запада