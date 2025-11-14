Рейтинг@Mail.ru
15:41 14.11.2025
Операторов связи хотят обязать отключать услуги по требованию ФСБ
общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интернет
Операторов связи хотят обязать отключать услуги по требованию ФСБ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи
22 июля, 16:07
 
