Операторов связи хотят обязать отключать услуги по требованию ФСБ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона... предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.