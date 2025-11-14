Москва и Минск унифицируют законы в социальной сфере

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросы унификации законодательства Беларуси и России в трудовой и социальной сферах обсуждают в Минске союзные парламентарии, сообщает Вопросы унификации законодательства Беларуси и России в трудовой и социальной сферах обсуждают в Минске союзные парламентарии, сообщает Sputnik

"Мы пытаемся найти новые формы работы, которые позволяли бы гражданам Союзного государства получать выгоды для государства, для своих семей. Наша комиссия – одна из ключевых, которая подтверждает, что мы действительно строим Союзное государство, и готова работать для граждан наших стран", – заявила председатель комиссии по труду и соцзащите ПС Союза Беларуси и России, сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

В Минске проходит заседание комиссии по труду и социальной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании комиссии рассматривается ряд актуальных вопросов союзной повестки в социальной сфере.

Парламентарии также обсудили вопрос унификации законодательства в части равных прав граждан Союзного государства.

"Задача стоит намного шире: не только создать равные права, когда россияне приезжают работать в Беларусь, либо белорусы – в Россию, но и в целом в рамках Союзного государства, чтобы те права и гарантии, которые требуются для работающего человека, достигшего пенсионного возраста, были максимально равными и имели свою адресность", – отметила заместитель председателя комиссии по труду и соцзащите ПС Союза Беларуси и России Ирина Костевич.

По ее словам, работа по изучению российского законодательства и обмен опытом в законотворческой деятельности позволили Беларуси расширить Трудовой кодекс рядом очень важных норм.

"Первая норма – это дистанционная работа. И пошагово, последовательно с Российской Федерацией мы идем по пути развития этих норм, исходя из современных подходов и вызовов, которые озвучивают наниматели. Сначала это была просто возможность работать дистанционно, теперь мы вышли на комбинированную работу, когда в течение недели можно работать и в офисе, и дистанционно", – сказала Костевич.

Такая норма "очень гибкая для человека" и снижает затраты для нанимателя.

Парламентарий отметила, что такие комфортные законодательные нормы в области труда и социальной защиты важны и для Беларуси, и для России, ведь для обеих стран актуальна демографическая проблема.

"Создание этих комфортных условий – реализовать себя в профессии и воспитать ребенка – как раз и помогает обеспечить дистанционная работа, которая востребована россиянами и белорусами. И в этом направлении мы идем нога в ногу, плечом к плечу", – отметила Костевич.

Вторым важным вопросом, который находится в поле зрения парламентариев этой профильной комиссии, является демография в России и Беларуси.

"Важно сделать упор на профилактику и упреждение, и Беларусь вслед за Российской Федерацией пошла по пути гармонизации законодательства; речь идет о диспансеризации. (...) Это важно для решения такого глобального вопроса, как демография", – подчеркнула Костевич.

Как отметил замминистра труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун, Беларуси интересен российский опыт в вопросе формирования законодательства в социальной сфере.

"Конечно, в первую очередь интересно нормативное регулирование сферы трудовых отношений в РФ, которое мы, преломляя на свою ситуацию, используем в Беларуси", – пояснил он.

Сейчас идет системная работа по подготовке изменений и дополнений в Трудовой кодекс, с оглядкой на некоторые нормы Трудового кодекса РФ.