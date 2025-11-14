Рейтинг@Mail.ru
Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах
14.11.2025
11:23 14.11.2025
Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах
Принятию до Нового года закона о разрешении продажи пива на стадионах могут помешать только процедурные вопросы и множество различных законопроектов,... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025
Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах

Стакан пива в руке болельщика. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Принятию до Нового года закона о разрешении продажи пива на стадионах могут помешать только процедурные вопросы и множество различных законопроектов, находящихся в процессе рассмотрения, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Свищев ранее сообщал РИА Новости, что он и его коллеги работают над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
Болельщики сборной России с пивом - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
5 ноября, 17:54
"Принятию до конца года закона о возвращении продажи пива на стадионах могут помещать процедурные вопросы. Потому что сейчас на рассмотрении находится много важнейших законопроектов, а до Нового года осталось немногим больше месяца активной работы Государственной думы. И необходимо соблюсти все положенные процедуры. Я думаю, что после форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, на котором обсуждался вопрос о возвращении пива на арены, позиции правительства, депутатского корпуса и основных интересантов, представителей футбольного сообщества сблизились", - сказал Свищев.
"И сейчас можно с уверенностью говорить о том, что этот вопрос сдвинулся довольно серьезно. Начались консультации с правительством и ответственным исполнителем, которым является комитет (по экономической политике Госдумы), который возглавляет Максим Анатольевич Топилин. И мы совместно работаем над продвижением этого вопроса", - добавил собеседник агентства.
Ранее одним из главных оппонентов инициативы о возвращении продажи пива на спортивных объектах выступало министерство здравоохранения России.
"Минздрав априори никогда не может быть "за", потому что в ведомстве всегда категорически выступают за ограничение и алкогольной продукции, и всей табачной продукции, и энергетиков. Но в данной ситуации в Минздраве сейчас не высказываются резко категорически против", - пояснил Свищев.
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах
6 ноября, 16:56
 
