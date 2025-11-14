Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Принятию до Нового года закона о разрешении продажи пива на стадионах могут помешать только процедурные вопросы и множество различных законопроектов, находящихся в процессе рассмотрения, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Минздрав априори никогда не может быть "за", потому что в ведомстве всегда категорически выступают за ограничение и алкогольной продукции, и всей табачной продукции, и энергетиков. Но в данной ситуации в Минздраве сейчас не высказываются резко категорически против", - пояснил Свищев.