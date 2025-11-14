Свищев рассказал, что может помешать возвращению продажи пива на аренах

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Принятию до Нового года закона о разрешении продажи пива на стадионах могут помешать только процедурные вопросы и множество различных законопроектов, находящихся в процессе рассмотрения, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Свищев ранее сообщал РИА Новости, что он и его коллеги работают над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
"Принятию до конца года закона о возвращении продажи пива на стадионах могут помещать процедурные вопросы. Потому что сейчас на рассмотрении находится много важнейших законопроектов, а до Нового года осталось немногим больше месяца активной работы Государственной думы. И необходимо соблюсти все положенные процедуры. Я думаю, что после форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, на котором обсуждался вопрос о возвращении пива на арены, позиции правительства, депутатского корпуса и основных интересантов, представителей футбольного сообщества сблизились", - сказал Свищев.
"И сейчас можно с уверенностью говорить о том, что этот вопрос сдвинулся довольно серьезно. Начались консультации с правительством и ответственным исполнителем, которым является комитет (по экономической политике Госдумы), который возглавляет Максим Анатольевич Топилин. И мы совместно работаем над продвижением этого вопроса", - добавил собеседник агентства.
Ранее одним из главных оппонентов инициативы о возвращении продажи пива на спортивных объектах выступало министерство здравоохранения России.
"Минздрав априори никогда не может быть "за", потому что в ведомстве всегда категорически выступают за ограничение и алкогольной продукции, и всей табачной продукции, и энергетиков. Но в данной ситуации в Минздраве сейчас не высказываются резко категорически против", - пояснил Свищев.