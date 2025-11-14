Рейтинг@Mail.ru
16:48 14.11.2025
МИД не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой
Перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики не просматривается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
в мире
прибалтика
латвия
россия
мария захарова
прибалтика
латвия
россия
в мире, прибалтика, латвия, россия, мария захарова
В мире, Прибалтика, Латвия, Россия, Мария Захарова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики не просматривается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Перспектив восстановления диалога на данном этапе не просматривается. Вильнюс, Рига и Таллин последовательно реализуют курс, несамостоятельный, продиктованный им, на тотальную насильственную дерусификацию общественно-культурного и образовательного пространств, поощрение неонацизма", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Как отметили ранее во внешнеполитическом ведомстве, дискриминация русскоязычного меньшинства в Прибалтике носит многолетний характер и стала ключевым элементом агрессивной националистической политики местных властей. При этом, подчеркивают в министерстве, иноагентские медиапроекты продолжают попытки обелить систематические нарушения прав человека в Эстонии, Латвии и Литве.
Так, в МИД РФ напомнили о выдворении из Латвии более чем 800 граждан России, которые якобы не сумели подтвердить знание государственного языка, точечных высылках неугодных режиму россиян, уничтожении образования на русском языке.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
13 ноября, 18:52
 
В мире, Прибалтика, Латвия, Россия, Мария Захарова
 
 
Заголовок открываемого материала