Захарова заявила об ответных мерах на запрет выдачи шенгенских мультивиз
15:38 14.11.2025
Захарова заявила об ответных мерах на запрет выдачи шенгенских мультивиз
Ответные меры на запрет Еврокомиссии на выдачу многократных шенгенских виз россиянам будут носить выверенный характер в отличие от тех мер, которые применяет...
Захарова заявила об ответных мерах на запрет выдачи шенгенских мультивиз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ответные меры на запрет Еврокомиссии на выдачу многократных шенгенских виз россиянам будут носить выверенный характер в отличие от тех мер, которые применяет Брюссель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Еврокомиссия (ЕК) объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу, 8 ноября. Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.
«
"Что касается ответных мер, то безусловно, с нашей стороны они будут носить выверенный характер. В отличие от есовского Брюсселя, мы не занимаемся сегрегацией и не подвержены расизму, нацизму и так далее, мы будем принимать ответные меры, такие, которые будут отвечать интересам нашей страны, но при этом обязательно с учетом этого русофобского запала, который проявляют ретивые чиновники в Брюсселе", - сказала она в ходе брифинга
