Захарова заявила об ответных мерах на запрет выдачи шенгенских мультивиз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ответные меры на запрет Еврокомиссии на выдачу многократных шенгенских виз россиянам будут носить выверенный характер в отличие от тех мер, которые применяет Брюссель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.