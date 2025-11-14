Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
10:27 14.11.2025
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах - РИА Новости, 14.11.2025
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца об украинских... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
германия
украина
россия
фридрих мерц
мария захарова
владимир зеленский
германия
украина
россия
в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах

Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского об украинских беженцах

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / John MacDougall
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца об украинских беженцах.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию. Об этом политик заявил в ходе конгресса торговой ассоциации Германии (HDE) в Берлине.
"Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег - закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Никому не будет лучше". Европа потребовала от Зеленского отступить
28 октября, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
