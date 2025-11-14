"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой в кратчайшие сроки привести изображение государственных границ России в сервисах "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты" в соответствие с законодательством, обеспечив их полное и точное нанесение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении отмечается, что при использовании сервисов "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты", входящих в единую экосистему " Яндекс ", зафиксировано нарушение - систематическое отсутствие на картографических материалах сервисов линий государственных границ России . По мнению Слуцкого , данный факт вводит в заблуждение граждан, искажает представление о государственном суверенитете и территориальной целостности страны.

"Прошу вас в возможно короткие сроки привести государственные границы на картографических материалах, размещенных на ресурсах ООО "Яндекс", в соответствие с законодательством Российской Федерации, обеспечив полное и точное нанесение государственных границ", - сказано в документе.

В обращении подчеркивается, что правовой основой для картографической деятельности на территории России являются федеральные законы, в частности, закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", а также нормативные акты правительства РФ, устанавливающие требования к точному и достоверному отображению госграниц.

Лидер ЛДПР также просит дать официальные письменные разъяснения о причинах отсутствия государственных границ РФ в сервисах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Кроме того, он призвал компанию в будущем обеспечить неукоснительное соблюдение нормативно-правовых актов РФ.

Как пояснил Слуцкий РИА Новости, отсутствие границ при использовании данных сервисов является искажением принципов государственности России, обозначенных в Конституции РФ.