"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой в кратчайшие сроки привести изображение государственных границ России в сервисах "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты" в соответствие с законодательством, обеспечив их полное и точное нанесение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что при использовании сервисов "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты", входящих в единую экосистему "Яндекс", зафиксировано нарушение - систематическое отсутствие на картографических материалах сервисов линий государственных границ России. По мнению Слуцкого, данный факт вводит в заблуждение граждан, искажает представление о государственном суверенитете и территориальной целостности страны.
"Прошу вас в возможно короткие сроки привести государственные границы на картографических материалах, размещенных на ресурсах ООО "Яндекс", в соответствие с законодательством Российской Федерации, обеспечив полное и точное нанесение государственных границ", - сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что правовой основой для картографической деятельности на территории России являются федеральные законы, в частности, закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", а также нормативные акты правительства РФ, устанавливающие требования к точному и достоверному отображению госграниц.
Лидер ЛДПР также просит дать официальные письменные разъяснения о причинах отсутствия государственных границ РФ в сервисах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Кроме того, он призвал компанию в будущем обеспечить неукоснительное соблюдение нормативно-правовых актов РФ.
Как пояснил Слуцкий РИА Новости, отсутствие границ при использовании данных сервисов является искажением принципов государственности России, обозначенных в Конституции РФ.
"ЛДПР продолжит добиваться от IT-гигантов исполнения законов России, корректного отображения национальных, исторических и патриотических тем. Надеемся на то, что компания конструктивно среагирует на критику. Иначе придется обращаться в надзорные органы. Если вы российская компания - то будьте ей на самом деле. Если западная, кающаяся, сомневающаяся - скажите об этом громко, чтобы все услышали. Суверенитет России - не элемент дизайна и корпоративной этики", - заключил он.
