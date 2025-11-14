Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/yandeks-2054888160.html
"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ
"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ - РИА Новости, 14.11.2025
"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой в кратчайшие сроки привести изображение государственных... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:23:00+03:00
2025-11-14T02:23:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
яндекс
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150513/99/1505139902_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d6e00c5c8ec1d8f204f761744780d887.jpg
https://ria.ru/20250629/slutskiy-2026162851.html
https://ria.ru/20251103/jandeks-2052679251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150513/99/1505139902_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7be2363cc068f0a9d2cb8709bf583ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), яндекс, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Яндекс, ЛДПР
"Яндекс" призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

Слуцкий попросил "Яндекс" обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с просьбой в кратчайшие сроки привести изображение государственных границ России в сервисах "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты" в соответствие с законодательством, обеспечив их полное и точное нанесение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что при использовании сервисов "Яндекс Навигатор" и "Яндекс Карты", входящих в единую экосистему "Яндекс", зафиксировано нарушение - систематическое отсутствие на картографических материалах сервисов линий государственных границ России. По мнению Слуцкого, данный факт вводит в заблуждение граждан, искажает представление о государственном суверенитете и территориальной целостности страны.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии
29 июня, 18:54
"Прошу вас в возможно короткие сроки привести государственные границы на картографических материалах, размещенных на ресурсах ООО "Яндекс", в соответствие с законодательством Российской Федерации, обеспечив полное и точное нанесение государственных границ", - сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что правовой основой для картографической деятельности на территории России являются федеральные законы, в частности, закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", а также нормативные акты правительства РФ, устанавливающие требования к точному и достоверному отображению госграниц.
Лидер ЛДПР также просит дать официальные письменные разъяснения о причинах отсутствия государственных границ РФ в сервисах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Кроме того, он призвал компанию в будущем обеспечить неукоснительное соблюдение нормативно-правовых актов РФ.
Как пояснил Слуцкий РИА Новости, отсутствие границ при использовании данных сервисов является искажением принципов государственности России, обозначенных в Конституции РФ.
"ЛДПР продолжит добиваться от IT-гигантов исполнения законов России, корректного отображения национальных, исторических и патриотических тем. Надеемся на то, что компания конструктивно среагирует на критику. Иначе придется обращаться в надзорные органы. Если вы российская компания - то будьте ей на самом деле. Если западная, кающаяся, сомневающаяся - скажите об этом громко, чтобы все услышали. Суверенитет России - не элемент дизайна и корпоративной этики", - заключил он.
Приложение Яндекс.Карты - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине
3 ноября, 20:46
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЯндексЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала