В Киеве прогремела седьмая за ночь серия взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 14.11.2025 (обновлено: 08:24 14.11.2025)
В Киеве прогремела седьмая за ночь серия взрывов
В Киеве прогремела седьмая за ночь серия взрывов, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.11.2025
В Киеве прогремела седьмая за ночь серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремела седьмая за ночь серия взрывов, передает телеканал "Общественное".
Киеве снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже пять часов звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВзрыв
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
