Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vsu-2054963423.html
ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли более 960 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:43:00+03:00
2025-11-14T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614617_0:75:2889:1700_1920x0_80_0_0_d5fc2b8b1ab726e4a118f30a42f66b78.jpg
https://ria.ru/20251113/bezhentsy-2054865343.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614617_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_deecb593d7ef4261c7738209e0ed9996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 960 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"На харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобожден населенный пункт Синельниково Харьковской области. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского
13 ноября, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала