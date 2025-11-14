ВСУ потеряли более 960 военных в зоне действий группировки "Север"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 960 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"На харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобожден населенный пункт Синельниково Харьковской области. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского
13 ноября, 21:04