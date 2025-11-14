Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 14.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за неделю потеряли более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых... РИА Новости, 14.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ за неделю потеряли более 815 военнослужащих в зоне действий Юга

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за неделю потеряли более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что за неделю на "Южном" направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
