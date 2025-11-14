Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за неделю потеряли более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.