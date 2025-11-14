https://ria.ru/20251114/vsu-2054962341.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за неделю потеряли более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ
, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что за неделю на "Южном" направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.