В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 14.11.2025
12:01 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vsu-2054955774.html
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Двое мужчин пострадали в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:01:00+03:00
2025-11-14T12:01:00+03:00
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
каховка
новая каховка
Новости
херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Сальдо: при атаке ВСУ в Херсонской области пострадали двое мужчин

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевский режим продолжает террор против мирного населения: пострадали два человека. В Нововладимировке и Чулаковке Голопристанского МО ранены мужчины 1954 и 1971 годов рождения. Оба направлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Как сообщает губернатор, ВСУ нанесли удары БПЛА также по жилым домам и автомобилям в Новой Маячке и Бехтерах, пострадавших нет.
Сальдо отметил, что в Каховке и Рубановке были повреждены линии электропередачи, из-за чего 14 населённых пунктов временно оставались без света.
По словам губернатора, противник также обстрелял жилые кварталы в Алешках, Новой Каховке, Великой Лепетихе, Голой Пристани, Днепрянах, Казачьих Лагерях, Корсунке и Солонцах.
Херсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала