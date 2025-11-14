https://ria.ru/20251114/vsu-2054955774.html
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 14.11.2025
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Двое мужчин пострадали в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.11.2025
В Херсонской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Сальдо: при атаке ВСУ в Херсонской области пострадали двое мужчин