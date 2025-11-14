ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Кировоградской области

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военному аэродрому и узлам связи в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область. <...> Уничтоженные цели: авиабаза Чугуев (добивали), склады БК. <...> Кировоградская область. <...> Уничтоженные цели: военный аэродром, узлы связи, склады", — сказал он.
Российские бойцы также поразили:
- системы ПВО, командные пункты, базы БПЛА и объекты Минобороны Украины — в Киеве и области;
- склады ракет и боекомплектов — в Днепропетровской области;
- приграничные военные объекты, мобильные РЛС, артиллерийские позиции и точки управления — в Сумском и Конотопском районах;
- артиллерийские позиции и РСЗО — у правобережья Херсонской области, а также складские комплексы — в Херсоне;
- хранилища и резервы — на подконтрольной ВСУ части ДНР;
- артиллерийские районы, логистику, объекты ПВО и казарму ВСУ — в Николаевской области.
В ночь на пятницу на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
