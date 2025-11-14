Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Кировоградской области
08:41 14.11.2025 (обновлено: 14:50 14.11.2025)
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Кировоградской области
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Кировоградской области
Российские войска нанесли удары по военному аэродрому и узлам связи в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей РИА Новости, 14.11.2025
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Кировоградской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили военный аэродром и склады в Кировоградской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные ликвидируют пожар в Кировоградской области
Украинские пожарные ликвидируют пожар в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные ликвидируют пожар в Кировоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военному аэродрому и узлам связи в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область. <...> Уничтоженные цели: авиабаза Чугуев (добивали), склады БК. <...> Кировоградская область. <...> Уничтоженные цели: военный аэродром, узлы связи, склады", — сказал он.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
13 ноября, 08:00
Российские бойцы также поразили:
  • системы ПВО, командные пункты, базы БПЛА и объекты Минобороны Украины — в Киеве и области;
  • склады ракет и боекомплектов — в Днепропетровской области;
  • приграничные военные объекты, мобильные РЛС, артиллерийские позиции и точки управления — в Сумском и Конотопском районах;
  • артиллерийские позиции и РСЗО — у правобережья Херсонской области, а также складские комплексы — в Херсоне;
  • хранилища и резервы — на подконтрольной ВСУ части ДНР;
  • артиллерийские районы, логистику, объекты ПВО и казарму ВСУ — в Николаевской области.

В ночь на пятницу на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Кировоградская область Чугуев Сергей Лебедев Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ Министерство обороны Украины
 
 
