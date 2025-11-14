https://ria.ru/20251114/vsu-2054910406.html
ВСУ переводят в пехоту связистов, инженеров и специалистов ПВО
Командиры ВСУ на фоне потерь в Харьковской области переводят в пехоту связистов, инженеров и специалистов ПВО, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
