Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 14.11.2025
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 3360 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - более 1670, РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:40:00+03:00
2025-11-14T12:40:00+03:00
2025-11-14T12:54:00+03:00
красноармейск
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
