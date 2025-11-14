Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 14.11.2025 (обновлено: 12:54 14.11.2025)
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 14.11.2025
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю
Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 3360 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - более 1670, РИА Новости, 14.11.2025
Группировка войск "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: группировка "Центр" уничтожила более 3360 боевиков ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 3360 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - более 1670, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3360 военнослужащих, три танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев
Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
