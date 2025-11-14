В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Врачи в Приморье провели сложнейшую операцию участнику спецоперации с тяжелым осколочным ранением живота, сообщили РИА Новости в минздраве края.

"Врачи Больницы рыбаков вернули полноценную жизнь участнику СВО с тяжелым осколочным ранением живота. Хирургическое вмешательство представляло собой высокотехнологичную реконструктивно-восстановительную операцию", - говорится в сообщении.

Житель Приморья получил на фронте тяжелое ранение с повреждением толстой кишки несколько месяцев назад. После первоначальной операции, в ходе которой удалили поврежденный участок кишки, мужчине в специализированном госпитале вывели колостому - создали искусственное отверстие на брюшной стенке для выведения содержимого кишечника в калоприемник.

Следующим этапом лечения должно было стать закрытие стомы и восстановление нормальной работы кишечника. Как рассказал пациент, ему пришлось обратиться в несколько клиник, чтобы найти специалистов, готовых выполнить такую сложную операцию. В итоге помочь согласились хирурги Краевой клинической больницы №2.

Проведение операции было сопряжено с рядом сложностей. Из-за предыдущего ранения и двух перенесенных операций у пациента сформировался выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Дополнительной трудностью стало отсутствие в медицинских документах данных о точном объеме ранее удаленного участка кишки. Для оценки ситуации и подготовки к возможным интраоперационным осложнениям было проведено углубленное обследование, включавшее компьютерную томографию, колоноскопию и исследование через стому.

Хирургическое вмешательство заняло около четырёх часов, став одной из наиболее продолжительных операций в практике отделения. В ходе процедуры подтвердились прогнозируемые сложности, вызванные спаечным процессом. Для восстановления непрерывности кишечника хирургам потребовалось выполнить специальный комплекс манипуляций по мобилизации кишки, поскольку её естественной длины оказалось недостаточно.