В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО - РИА Новости, 14.11.2025
06:14 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vrachi-2054906119.html
В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО
В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО - РИА Новости, 14.11.2025
В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО
Врачи в Приморье провели сложнейшую операцию участнику спецоперации с тяжелым осколочным ранением живота, сообщили РИА Новости в минздраве края.
В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО

Врачи в Приморье помогли участнику СВО с тяжелым осколочным ранением

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Врачи в Приморье провели сложнейшую операцию участнику спецоперации с тяжелым осколочным ранением живота, сообщили РИА Новости в минздраве края.
"Врачи Больницы рыбаков вернули полноценную жизнь участнику СВО с тяжелым осколочным ранением живота. Хирургическое вмешательство представляло собой высокотехнологичную реконструктивно-восстановительную операцию", - говорится в сообщении.
Житель Приморья получил на фронте тяжелое ранение с повреждением толстой кишки несколько месяцев назад. После первоначальной операции, в ходе которой удалили поврежденный участок кишки, мужчине в специализированном госпитале вывели колостому - создали искусственное отверстие на брюшной стенке для выведения содержимого кишечника в калоприемник.
Следующим этапом лечения должно было стать закрытие стомы и восстановление нормальной работы кишечника. Как рассказал пациент, ему пришлось обратиться в несколько клиник, чтобы найти специалистов, готовых выполнить такую сложную операцию. В итоге помочь согласились хирурги Краевой клинической больницы №2.
Проведение операции было сопряжено с рядом сложностей. Из-за предыдущего ранения и двух перенесенных операций у пациента сформировался выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Дополнительной трудностью стало отсутствие в медицинских документах данных о точном объеме ранее удаленного участка кишки. Для оценки ситуации и подготовки к возможным интраоперационным осложнениям было проведено углубленное обследование, включавшее компьютерную томографию, колоноскопию и исследование через стому.
Хирургическое вмешательство заняло около четырёх часов, став одной из наиболее продолжительных операций в практике отделения. В ходе процедуры подтвердились прогнозируемые сложности, вызванные спаечным процессом. Для восстановления непрерывности кишечника хирургам потребовалось выполнить специальный комплекс манипуляций по мобилизации кишки, поскольку её естественной длины оказалось недостаточно.
На седьмые сутки после операции состояние пациента оценивается как удовлетворительное, отмечается положительная динамика восстановления. Естественные физиологические функции кишечника полностью нормализованы. Хотя пациенту необходимо временно соблюдать диету и медицинские рекомендации, прогноз возвращения к полноценной жизни благоприятный.
