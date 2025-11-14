Рейтинг@Mail.ru
В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину
04:58 14.11.2025
В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину
В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину - РИА Новости, 14.11.2025
В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину
Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке первыми на Дальнем Востоке удалили пациентке доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине,... РИА Новости, 14.11.2025
В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину

Врачи Приморья впервые в ДФО удалили доли щитовидки через подмышечную впадину

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке первыми на Дальнем Востоке удалили пациентке доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
"Эндокринная хирургия Краевой клинической больницы №2 вышла на новый уровень: учреждение стало одним из первых на Дальнем Востоке, где было выполнено эндоскопическое удаление доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине – трансаксиллярная гемитиреоидэктомия. Высокотехнологичное хирургическое вмешательство провел пациентке с диагнозом "узловой зоб функциональная автономия" заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эндоскопические операции на щитовидной железе являются одним из передовых методов в эндокринной хирургии.
Мерена, чей комментарий привел региональный минздрав, отметил, что этот вид доступа имеет множество преимуществ перед классическим через разрез на шее. В том числе это малоинвазивность и минимальный риск осложнений, связанных с повреждением возвратного гортанного нерва, голосовых связок и паращитовидных желез.
"В полном объеме сохраняется подвижность шеи. Мягкие ткани во время операции практически не травмируются, что также сводит к минимуму послеоперационные болевые ощущения. И главное – вместо большого рубца на шее у пациента остаются едва заметные следы в местах проколов в подмышечной впадине, через которые вводятся инструменты и извлекается удаленная часть органа. Для большинства пациентов, особенно для женщин, этот эстетический момент очень важен", – отметил врач.
В минздраве добавили, что еще один плюс такого вида операции – короткий восстановительный период. Вмешательство произошло 11 ноября, а сейчас пациентка уже готовится к выписке. Через 7-10 дней женщина сможет полностью вернуться к обычной жизни, минуя период перевязок, который был бы необходим при обычной операции. Также она не будет нуждаться в заместительной гормональной терапии, так как функцию удаленной доли щитовидной железы возьмет на себя ее оставшаяся часть. При традиционной операции нередко удаляется вся железа.
"В ближайшее время врачи больницы планируют поставить новый метод "на поток". Операции будут проводиться пациентам с рядом заболеваний щитовидной железы по определенным медицинским показаниям", - отметил собеседник агентства.
