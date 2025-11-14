В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке первыми на Дальнем Востоке удалили пациентке доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.

"Эндокринная хирургия Краевой клинической больницы №2 вышла на новый уровень: учреждение стало одним из первых на Дальнем Востоке , где было выполнено эндоскопическое удаление доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине – трансаксиллярная гемитиреоидэктомия. Высокотехнологичное хирургическое вмешательство провел пациентке с диагнозом "узловой зоб функциональная автономия" заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эндоскопические операции на щитовидной железе являются одним из передовых методов в эндокринной хирургии.

Мерена, чей комментарий привел региональный минздрав, отметил, что этот вид доступа имеет множество преимуществ перед классическим через разрез на шее. В том числе это малоинвазивность и минимальный риск осложнений, связанных с повреждением возвратного гортанного нерва, голосовых связок и паращитовидных желез.

"В полном объеме сохраняется подвижность шеи. Мягкие ткани во время операции практически не травмируются, что также сводит к минимуму послеоперационные болевые ощущения. И главное – вместо большого рубца на шее у пациента остаются едва заметные следы в местах проколов в подмышечной впадине, через которые вводятся инструменты и извлекается удаленная часть органа. Для большинства пациентов, особенно для женщин, этот эстетический момент очень важен", – отметил врач.

В минздраве добавили, что еще один плюс такого вида операции – короткий восстановительный период. Вмешательство произошло 11 ноября, а сейчас пациентка уже готовится к выписке. Через 7-10 дней женщина сможет полностью вернуться к обычной жизни, минуя период перевязок, который был бы необходим при обычной операции. Также она не будет нуждаться в заместительной гормональной терапии, так как функцию удаленной доли щитовидной железы возьмет на себя ее оставшаяся часть. При традиционной операции нередко удаляется вся железа.