МАГАДАН, 14 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию и маскировочные сети, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.

"Волонтёры "Боевого братства" доставили нашему земляку с позывным "Сокол" на запорожское направление портативную зарядную станцию и маскировочные сети от волонтёрской группы "Сети-49". "Сокол" благодарит губернатора Магаданской области Сергея Константиновича Носова за организацию работы гуманитарного склада региона в ДНР, всестороннюю помощь и поддержку колымчан - участников СВО", - написал Козлов в своем Telegram-канале.