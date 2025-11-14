https://ria.ru/20251114/volontery-2054899393.html
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию - РИА Новости, 14.11.2025
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию и маскировочные сети, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства"... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:50:00+03:00
2025-11-14T04:50:00+03:00
2025-11-14T04:50:00+03:00
надежные люди
магадан
магаданская область
донецкая народная республика
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
https://ria.ru/20250618/svo-2023559425.html
магадан
магаданская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Боевое братство
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО зарядную станцию и маскировочные сети