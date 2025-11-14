Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы воспользовались ссорой боевиков ВСУ и захватили опорник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 14.11.2025
Российские бойцы воспользовались ссорой боевиков ВСУ и захватили опорник
Российские бойцы воспользовались ссорой боевиков ВСУ и захватили опорник - РИА Новости, 14.11.2025
Российские бойцы воспользовались ссорой боевиков ВСУ и захватили опорник
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, воспользовавшись ссорой украинских боевиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:49:00+03:00
2025-11-14T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
запорожская область
россия
украина
запорожская область
безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область
Российские бойцы воспользовались ссорой боевиков ВСУ и захватили опорник

Российские военные захватили опорник на Запорожье во время ссоры боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, воспользовавшись ссорой украинских боевиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Айс".
«
"При подходе к опорному пункту было замечено два противника. Судя по всему, один из них собирался сдаться нашим бойцам, и между ними произошла стычка", — сказал "Айс".
По словам бойца, конфликт между украинскими боевиками завершился стрельбой.
"Один из солдат выбежал из блиндажа, и свой же боец его ранил. В результате наша группа смогла спокойно зайти в опорный пункт и захватить точку", — добавил "Айс".
