Работы по выносу транзитного водопровода начались в Москве

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Работы по выносу транзитного водопровода на улице Макаренко начались в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к перекладке участка сети водоснабжения, расположенного на улице Макаренко в Басманном районе. В рамках работ планируется провести развязку транзитного водопровода диаметром 70 миллиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенность предстоящих мероприятий заключается в применении бестраншейных технологий. Одним из основных способов станет горизонтально направленное бурение.

"Это минимизирует неудобства для местных жителей и позволит сохранить благоустройство территории. Для реализации проекта АО "Мосводоканал" использует материалы отечественного производства, качество которых подтверждено успешной эксплуатацией на многих объектах города", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что наличие действующих транзитных водопроводов в многоквартирных домах сопряжено с рядом трудностей: например, возникают сложности при необходимости точного расчета объемов водопотребления по показаниям общедомовых приборов учета.

"Также возможны проблемы с обслуживанием сетей. Наиболее действенным решением признан метод развязки транзитных магистралей, когда в подвале многоквартирного дома или здания специалисты прокладывают отдельный трубопровод", - поясняется в сообщении.