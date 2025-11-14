Работы по выносу транзитного водопровода начались в Москве

Рейтинг@Mail.ru
14:52 14.11.2025
Работы по выносу транзитного водопровода на улице Макаренко начались в Москве
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Работы по выносу транзитного водопровода на улице Макаренко начались в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к перекладке участка сети водоснабжения, расположенного на улице Макаренко в Басманном районе. В рамках работ планируется провести развязку транзитного водопровода диаметром 70 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенность предстоящих мероприятий заключается в применении бестраншейных технологий. Одним из основных способов станет горизонтально направленное бурение.
"Это минимизирует неудобства для местных жителей и позволит сохранить благоустройство территории. Для реализации проекта АО "Мосводоканал" использует материалы отечественного производства, качество которых подтверждено успешной эксплуатацией на многих объектах города", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что наличие действующих транзитных водопроводов в многоквартирных домах сопряжено с рядом трудностей: например, возникают сложности при необходимости точного расчета объемов водопотребления по показаниям общедомовых приборов учета.
"Также возможны проблемы с обслуживанием сетей. Наиболее действенным решением признан метод развязки транзитных магистралей, когда в подвале многоквартирного дома или здания специалисты прокладывают отдельный трубопровод", - поясняется в сообщении.
Подчеркивается, что реализация проекта позволит модернизировать схему присоединения домов к городским сетям в Басманном районе, а кроме того, продлит срок службы обновляемого участка водопровода минимум на 50 лет. Работы планируют завершить в середине декабря.
