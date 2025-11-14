Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке

"Три человека госпитализированы после утренней аварии на улице Катерной. Сейчас водитель с компрессионным переломом позвоночника и вывихами плечевых суставов, а также одна из пострадавших женщин в состоянии средней тяжести находятся в отделении травматологии Владивостокской клинической больницы №2", - сказал собеседник.