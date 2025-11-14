https://ria.ru/20251114/voditel-2054936433.html
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке - РИА Новости, 14.11.2025
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке
Водитель иномарки, которая врезалась в пит-стоп во Владивостоке, получил компрессионный перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 14.11.2025
владивосток
россия
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке
Врезавшийся в кафе во Владивостоке водитель получил перелом позвоночника