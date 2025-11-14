Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/voditel-2054936433.html
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке - РИА Новости, 14.11.2025
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке
Водитель иномарки, которая врезалась в пит-стоп во Владивостоке, получил компрессионный перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:32:00+03:00
2025-11-14T10:32:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054902865_0:105:1176:767_1920x0_80_0_0_670da42851a0f4dd4f535e3c1b97be01.jpg
https://ria.ru/20251112/podmoskove-2054411188.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054902865_7:0:1170:872_1920x0_80_0_0_d14185072164655d151ee2813190bd73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке

Врезавшийся в кафе во Владивостоке водитель получил перелом позвоночника

© Фото : МЧС РоссииИномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : МЧС России
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Водитель иномарки, которая врезалась в пит-стоп во Владивостоке, получил компрессионный перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что иномарка врезалась в придорожное кафе на улице Катерная. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и персонал кафе. Пострадали трое сотрудников пит-стопа и водитель, одна сотрудница кафе погибла, сообщали в главке. Прокуратура отмечала, что машина ехала на высокой скорости.
"Три человека госпитализированы после утренней аварии на улице Катерной. Сейчас водитель с компрессионным переломом позвоночника и вывихами плечевых суставов, а также одна из пострадавших женщин в состоянии средней тяжести находятся в отделении травматологии Владивостокской клинической больницы №2", - сказал собеседник.
По его словам, ещё одна женщина госпитализирована в ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России. Четвёртая пострадавшая отпущена для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
В минздраве добавили, что в момент ДТП водителя зажало в салоне.
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с подростком на багги
12 ноября, 10:56
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала