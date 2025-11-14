Рейтинг@Mail.ru
05:24 14.11.2025 (обновлено: 05:25 14.11.2025)
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, один человек погиб, четыре пострадали, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:24:00+03:00
2025-11-14T05:25:00+03:00
© Фото : МЧС РоссииИномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
© Фото : МЧС России
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, один человек погиб, четыре пострадали, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю.
"На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о въезде легкового автомобиля в придорожное кафе на улице Катерная. Прибывшие сотрудники МЧС России и муниципальные спасатели провели деблокировку водителя автомобиля, а также персонала кафе. По оперативным данным, в результате происшествия госпитализированы четыре человека. К сожалению, сотрудницу кафе спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в главном управлении МЧС РФ, в числе четырех пострадавших - водитель иномарки и три сотрудника пит-стопа.
