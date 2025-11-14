https://ria.ru/20251114/vladivostok-2054902549.html
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб - РИА Новости, 14.11.2025
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, один человек погиб, четыре пострадали, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:24:00+03:00
2025-11-14T05:24:00+03:00
2025-11-14T05:25:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054900771_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_9a852ddd1f7e58794c71a566ebbbc1f1.jpg
https://ria.ru/20251113/dagestan-2054854039.html
россия
владивосток
приморский край
Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, один человек погиб
Во Владивостоке иномарка врезалась в придорожное кафе, один человек погиб