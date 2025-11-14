Рейтинг@Mail.ru
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
06:40 14.11.2025
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
барак обама
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс

Вэнс: экономике США потребуется время, чтобы оправиться от политики Байдена

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена.
"Ну, кое-что уже началось, но часть этого (процесса - ред.) займёт много времени, потому что мы унаследовали катастрофу. Мы унаследовали самые высокие дефициты бюджета в мирное время за всю историю Соединённых Штатов Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, когда американская экономика начнет набирать обороты после Байдена.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал своего предшественника худшим главой государства в истории, заявив, что в пятерке худших есть место и экс-президенту Бараку Обаме.
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампБарак Обама
 
 
