Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
Экономике нужно время, чтобы оправиться от политики Байдена, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
барак обама
сша
