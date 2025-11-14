Рейтинг@Mail.ru
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vengriya-2055098831.html
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине - РИА Новости, 14.11.2025
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине
Венгрия перенаправит 1,5 миллиона евро, которые предназначались Украине, на помощь Ливану, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:39:00+03:00
2025-11-14T23:39:00+03:00
в мире
ливан
украина
венгрия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054315621.html
ливан
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, украина, венгрия, петер сийярто
В мире, Ливан, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Украине

Сийярто: Венгрия перенаправит 1,5 млн долларов на помощь Ливану, вместо Украины

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия перенаправит 1,5 миллиона евро, которые предназначались Украине, на помощь Ливану, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
К своему посту в соцсети X Сийярто прикрепил фотографию с министром иностранных дел Ливана Юсефом Раджи. Согласно публикации, Сийярто заявил Раджи, что мир на Ближнем Востоке отвечает интересам нацбезопасности Венгрии, а стабильность Ливана - "ключ к его достижению".
"Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправим 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана", - написал Сийярто на своей странице в соцсети X.
Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом всё больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Венгрии резко ответили на новые угрозы Зеленского в адрес России
11 ноября, 19:13
 
В миреЛиванУкраинаВенгрияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала