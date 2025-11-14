Рейтинг@Mail.ru
Венгрия будет противостоять попыткам ЕС обойти вето на санкции - РИА Новости, 14.11.2025
13:42 14.11.2025
Венгрия будет противостоять попыткам ЕС обойти вето на санкции
Венгрия будет противостоять попыткам ЕС обойти вето на санкции
2025-11-14T13:42:00+03:00
2025-11-14T13:42:00+03:00
в мире
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
золтан ковач
евросоюз
венгрия
россия
будапешт
в мире, венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, золтан ковач, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Золтан Ковач, Евросоюз
Венгрия будет противостоять попыткам ЕС обойти вето на санкции

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о наличии у Будапешта инструментов для противодействия попыткам Евросоюза обойти венгерское вето на санкции в отношении энергоресурсов из России, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"(Орбан - ред.) предупредил о новых попытках Брюсселя обойти вето Венгрии на энергетические санкции... Он назвал это незаконным манёвром, направленным на лишение несогласных правительств влияния. Тем не менее, он отметил, что у Венгрии есть инструменты для противодействия таким шагам", - написал Ковач в соцсети Х.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан
