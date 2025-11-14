Венгрия будет противостоять попыткам ЕС обойти вето на санкции

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о наличии у Будапешта инструментов для противодействия попыткам Евросоюза обойти венгерское вето на санкции в отношении энергоресурсов из России, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.