Названа страна ЕС, которая кратно нарастила закупки российского газа - РИА Новости, 14.11.2025
14:40 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vengrija-2054995633.html
Названа страна ЕС, которая кратно нарастила закупки российского газа
Названа страна ЕС, которая кратно нарастила закупки российского газа
Венгрия в сентябре стала основным среди стран Евросоюза покупателем газа из России, а сильнее всего импорт нарастили Нидерланды - почти втрое, следует из... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:40:00+03:00
2025-11-14T14:40:00+03:00
экономика
венгрия
россия
нидерланды
евростат
венгрия
россия
нидерланды
Новости
экономика, венгрия, россия, нидерланды, евростат
Экономика, Венгрия, Россия, Нидерланды, Евростат
Названа страна ЕС, которая кратно нарастила закупки российского газа

Нидерланды нарастили закупки российского газа почти втрое

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабота газораспределительной станции в Венгрии
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия в сентябре стала основным среди стран Евросоюза покупателем газа из России, а сильнее всего импорт нарастили Нидерланды - почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Венгрия в сентябре незначительно увеличила закупки российского газа - до 232,2 миллиона евро с 230,6 миллиона месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая текущего года и позволило венгерским компаниям вернуть статус крупнейшего в объединении импортера газа из России.
В то же время Франция, которая в августе была главным покупателем российского газа, наоборот, снизила импорт на четверть - до 183,4 миллиона евро, став второй. Тройку лидеров замкнули Нидерланды, чьи закупки подскочили в 2,7 раза, достигнув 99,3 миллиона евро.
Заметно увеличили импорт Греция - на 9,2%, до 84,2 миллиона евро, а также Италия - на четверть, до 34,3 миллиона.
Самая существенная просадка интереса к российскому газу была у Бельгии, чей импорт просел до 36 миллионов евро с 138,8 миллиона месяцем ранее.
Италия возобновила покупки СПГ у России
15 сентября, 12:41
15 сентября, 12:41
 
ЭкономикаВенгрияРоссияНидерландыЕвростат
 
 
Заголовок открываемого материала