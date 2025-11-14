Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии предложили необычную идею против фон дер Ляйен
14.11.2025
В Финляндии предложили необычную идею против фон дер Ляйен
В Финляндии предложили необычную идею против фон дер Ляйен
В Финляндии предложили необычную идею против фон дер Ляйен
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен необходимо освободить от должности и надеть на нее поводок, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен необходимо освободить от должности и надеть на нее поводок, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с должности", — написал Малинен.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева
13 ноября, 11:10
Так он прокомментировал заявление польского депутата Европарламента Гжегожа Брауна, намекнувшего на опасность фон дер Ляйен для общества и назвавшего главу ЕК "рейхсфюрером". Малинен согласился со словами Брауна, напомнив, что последним рейхсфюрером был Генрих Гиммлер.
Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП. На вопрос бельгийской Soir о том, чувствует ли она ослабление своей роли из-за повторяющихся запросов в Европарламенте по вынесению ей вотума недоверия, фон дер Ляйен заявила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности".
Позднее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию к выходу из Европейского союза после того, как депутаты Европарламента отклонили два вотума недоверия Еврокомиссии, а глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что уход фон дер Ляйен с поста председателя ЕК был бы в интересах всей Европы.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины
13 ноября, 11:37
 
