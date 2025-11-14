В Раде предложили запретить людям с бронью выезжать из страны, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд депутатов Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому люди, имеющие бронь от мобилизации, не смогут больше выезжать из страны, передает агентство УНИАН.
"В Раде предлагают запретить выезд людям с бронью от мобилизации до окончания военного положения. (Депутат Верховной рады Украины Александр - ред.) Федиенко и еще ряд депутатов зарегистрировали соответствующий законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно словам Федиенко, которые приводит агентство, таким образом законопроект стремится "устранить ситуацию, когда формально человек критически важен", но при этом находится за рубежом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
