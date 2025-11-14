В Раде предложили запретить людям с бронью выезжать из страны, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд депутатов Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому люди, имеющие бронь от мобилизации, не смогут больше выезжать из страны, передает агентство УНИАН.

Согласно словам Федиенко, которые приводит агентство, таким образом законопроект стремится "устранить ситуацию, когда формально человек критически важен", но при этом находится за рубежом.