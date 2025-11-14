Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана - РИА Новости, 14.11.2025
16:46 14.11.2025
На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана
На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана - РИА Новости, 14.11.2025
На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман, фигурирующие в коррупционном скандале в сфере энергетики на... РИА Новости, 14.11.2025
В мире, Украина, Израиль, ОАЭ, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана

Глава НАБУ Кривонос: Миндича и Цукермана объявят в международный розыск

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман, фигурирующие в коррупционном скандале в сфере энергетики на Украине, будут объявлены в международный розыск, заявил в пятницу директор украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
"Есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание предварительной меры пресечения и объявление в международный розыск", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".
Он при этом он выразил уверенность, что когда-нибудь Миндич и Цукерман предстанут перед украинским судом. По его словам, вряд ли они "захотят всю свою жизнь пребывать в Израиле, возможно, захотят посетить Куршевель".
"Есть пример, когда нам из одной страны выдали государственного преступника (ОАЭ в сентябре передали Украине депутата Верховной рады Федора Христенко – ред.). Я надеюсь, что и в этом случае нам помогут и приложат определенные усилия, чтобы вернуть этих двух фигурантов", - подчеркнул Кривонос.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
