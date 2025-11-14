На Украине объявят в международный розыск Миндича и Цукермана

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман, фигурирующие в коррупционном скандале в сфере энергетики на Украине, будут объявлены в международный розыск, заявил в пятницу директор украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание предварительной меры пресечения и объявление в международный розыск", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".

Он при этом он выразил уверенность, что когда-нибудь Миндич и Цукерман предстанут перед украинским судом. По его словам, вряд ли они "захотят всю свою жизнь пребывать в Израиле , возможно, захотят посетить Куршевель".

"Есть пример, когда нам из одной страны выдали государственного преступника ( ОАЭ в сентябре передали Украине депутата Верховной рады Федора Христенко – ред.). Я надеюсь, что и в этом случае нам помогут и приложат определенные усилия, чтобы вернуть этих двух фигурантов", - подчеркнул Кривонос.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.