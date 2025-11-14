Рейтинг@Mail.ru
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ukraina-2055035421.html
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции - РИА Новости, 14.11.2025
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:43:00+03:00
2025-11-14T16:43:00+03:00
в мире
украина
италия
маттео сальвини
неаполь
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46dc4cd462a8c456460ca5ac7bf8ee33.jpg
https://ria.ru/20251114/shengen-2054959208.html
https://ria.ru/20251112/rusofobiya-2054366487.html
украина
италия
неаполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5a135a6e072a73b3e6417575b4176c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, маттео сальвини, неаполь, владимир зеленский
В мире, Украина, Италия, Маттео Сальвини, Неаполь, Владимир Зеленский
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции

Сальвини: деньги итальянских налогоплательщиков не помогут Украине победить

© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине.
"Мне кажется, что сейчас возникают коррупционные скандалы, которые вовлекают украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров подпитывали дальнейшую коррупцию", - заявил он на полях мероприятия в Неаполе, отвечая на вопрос о закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Франция и Италия продолжают выдавать россиянам мультишенген, заявили в РСТ
Вчера, 12:23
По словам Сальвини, возглавляющего партию "Лига", ныне входящей в правящую в Италии коалицию, прекращению конфликта на Украине должно способствовать решение, озвученное папой Римским и президентом США, согласно которому необходим диалог, сближение позиций участников конфликта, а также прекращение поставок оружия.
"Не думаю, что отправка дополнительных поставок оружия решит проблему. Мне кажется, что последнее время с продвижением российских войск говорит нам о том, что в интересах всех, особенно Украины, остановить войну. Думать, что отправка оружия на Украину позволит Украине вернуть утраченные позиции, мягко говоря, наивно", - приводит слова Сальвини газета Stampa.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией
12 ноября, 03:11
 
В миреУкраинаИталияМаттео СальвиниНеапольВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала