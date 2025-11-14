В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции

РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине.

"Мне кажется, что сейчас возникают коррупционные скандалы, которые вовлекают украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров подпитывали дальнейшую коррупцию", - заявил он на полях мероприятия в Неаполе , отвечая на вопрос о закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

По словам Сальвини , возглавляющего партию "Лига", ныне входящей в правящую в Италии коалицию, прекращению конфликта на Украине должно способствовать решение, озвученное папой Римским и президентом США , согласно которому необходим диалог, сближение позиций участников конфликта, а также прекращение поставок оружия.

"Не думаю, что отправка дополнительных поставок оружия решит проблему. Мне кажется, что последнее время с продвижением российских войск говорит нам о том, что в интересах всех, особенно Украины, остановить войну. Думать, что отправка оружия на Украину позволит Украине вернуть утраченные позиции, мягко говоря, наивно", - приводит слова Сальвини газета Stampa.

